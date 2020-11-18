18 ноября 2020

В квартире челябинского дома обнаружены четыре трупа

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция. Челябинск.
Гибель семьи расследует следственное управление СКР по Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чебаркуле (Челябинская область) в квартире многоэтажного дома на улице Карпенко 19 ноября были обнаружены тела четырех человек — женщины, ее сожителя и двух детей в возрасте 9 и 12 лет. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным, в квартире произошла утечка бытового газа», — заявили URA.RU в ведомстве.

Семья перестала выходить на связь несколько дней назад, соседи вызвали полицию. Они вскрыли дверь и обнаружили тела погибших. В данный момент на месте происшествия работает следственная группа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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