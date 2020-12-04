Учителя ХМАО перестанут вести уроки в масках от коронавируса

Защитные экраны достанутся всем учителям в Югре (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Власти ХМАО закупили пластиковые защитные экраны, в которых педагоги будут вести уроки и читать лекции вместо медицинских масок. Об этом URA.RU сообщил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

«Закуплены 33 тысячи защитных экранов. Они приобретены для всех педагогов, в детские сады, школы, колледжи. ВУЗы. Общая стоимость — 3,5 млн рублей», — прокомментировал Дренин. Он также добавил, что уже идет поставка средств защиты во все учебные заведения.

Директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина сообщила URA.RU, что использовать защитные экраны во многом удобнее, чем медицинские маски. «Особенно это касается учителей иностранных языков. Там, где на уроке важно делать акцент на артикуляцию. Да и вообще, в экране видна вся мимика педагога. Так что, думаю, экраны учителя оценят по достоинству», считает Замятина.

Ранее URA.RU сообщало, что инициатива по замене медицинских масок на защитные экраны принадлежит губернатору ХМАО Наталье Комаровой. На реализацию идеи ушло примерно два месяца.