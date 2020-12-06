Семья замерзшей челябинской девочки накануне отмечала праздник

Смертельный случай взяла на контроль прокуратура Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В семье девочки, которая замерзла в неотапливаемых сенях частного дома Сатки (Челябинская область), накануне отмечали день рождения младшей дочери. Мать и ее сожитель легли спать после употребления алкоголя и не знали, что трехлетняя девочка вышла из дома. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«3 декабря в этой семье отмечали праздник — один год младшей дочери. Мама девочек вместе с сожителем легли спать на диване, трехлетняя дочь — напротив. Она просила шарик, но родители сказали ей спать», — уточнили URA.RU источники.

По словам инсайдера, когда родители уснули, ребенок толкнул тяжелую входную дверь и вышел в сени. Обратно девочка зайти не смогла — она не дотянулась до ручки. Малышку нашли замерзшей насмерть утром 4 декабря.

По данным правоохранительных органов, эта семья стояла на учете как малообеспеченная. В ней регулярно проводились проверки, но дети были сыты, ухожены и никаких проблем с воспитанием в семье не зафиксировано.

В данный момент в полиции склоняются к версии, что смерть ребенка от переохлаждения была несчастным случаем. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области данный случай был взят под контроль.