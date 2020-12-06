06 декабря 2020
05 декабря 2020

В Челябинской области насмерть замерзла маленькая девочка

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , следственный комитет
Ребенка нашли в неотапливаемых сенях частного дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В частном доме города Сатки, Челябинская область, насмерть замерз трехлетний ребенок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

«По версии следствия, утром 4 декабря мать обнаружила в сенях частного дома тело 3-летней дочери с признаками переохлаждения. Со слов подозреваемой, накануне ночью, перед тем как лечь спать, она убедилась, что ребенок спит в кроватке. Утром обнаружила девочку в неотапливаемых сенях без признаков жизни», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства.

С 3 по 4 декабря в Челябинской области синоптики прогнозировали аномальные холода, столбики термометра в ночное время опускались ниже 20 градусов мороза. В следственном управлении СКР по региону добавили, что по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела продолжается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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