Семьям погибших от COVID медиков перечислят более миллиона рублей

Фонд Святой Екатерины оказывает помощь больницам с самого начала пандемии

Уральские меценаты окажут финансовую помощь семьям шести медиков, погибших от коронавируса. Фонд Святой Екатерины перечислит им по 200 тысяч рублей.

«В день святой Екатерины фонд подводит определенные итоги своей деятельности и в том числе награждает орденами фонда тех людей, которые совершили героический поступок. В этом году наши герои — это медики, которые борются с пандемией. К сожалению, есть врачи, которые погибли в этой борьбе. По решению учредителей мы окажем их семьям материальную помощь», — заявил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Помимо этого, в день Святой Екатерины во все красные зоны Екатеринбурга были доставлены подарочные наборы из десертов для врачей. Они стали дополнением к горячему трехразовому питанию, которое благотворители ежедневно привозит медикам больниц.

Напомним, что фонд Святой Екатерины помогает свердловским больницам с самого начала пандемии. Меценаты закупили шесть самолетов средств индивидуальной защиты, экспресс-тестов и другого медицинского оборудования. Было приобретено две линии производства медицинских масок, 30 машин скорой помощи, а также станция кислорода и кислородные концентраторы.