07 декабря 2020
06 декабря 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 8 декабря. Мэр ушла в отпуск, праздничные мероприятия будут отменены

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы главы города. Челябинск , котова наталья
Глава Челябинска Наталья Котова ушла в отпуск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор приедет на завод соперника по политической борьбе — глава Челябинска ушла в отпуск — торжественные открытия ледовых городков будут отменены — названы претенденты на посты мэров двух городов. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 8 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава области посетит завод политического оппонента

  • Губернатор Алексей Текслер посетит Челябинский кузнечно-прессовый завод. Предприятие контролирует депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг, с которым глава региона, как глава региональной «Единой России» будет соперничать на выборах в Госдуму 2021 года.

Мэр Челябинска ушла в отпуск

  • Мэр Челябинска Наталья Котова ушла в отпуск. С 7 декабря городом будет руководить ее заместитель Александр Астахов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Власти отменили праздничные мероприятия

Названы претенденты на посты глав двух городов

  • Кадровая комиссия Челябинского реготделения «ЕР» 7 декабря согласовала кандидатуры на посты мэров Усть-Катава и Чебаркуля. Выборы состоятся 8 декабря.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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