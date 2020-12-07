Глава Челябинска Наталья Котова ушла в отпуск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор приедет на завод соперника по политической борьбе — глава Челябинска ушла в отпуск — торжественные открытия ледовых городков будут отменены — названы претенденты на посты мэров двух городов. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 8 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава области посетит завод политического оппонента

Губернатор Алексей Текслер посетит Челябинский кузнечно-прессовый завод. Предприятие контролирует депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг, с которым глава региона, как глава региональной «Единой России» будет соперничать на выборах в Госдуму 2021 года.

Мэр Челябинска ушла в отпуск

Мэр Челябинска Наталья Котова ушла в отпуск. С 7 декабря городом будет руководить ее заместитель Александр Астахов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Власти отменили праздничные мероприятия

Торжественные открытия ледовых городков в городах и районах области не состоятся из-за эпидемиологической ситуации. По информации источника, такое решение в ближайшее время примет областной оперативный штаб.

Названы претенденты на посты глав двух городов

Кадровая комиссия Челябинского реготделения «ЕР» 7 декабря согласовала кандидатуры на посты мэров Усть-Катава и Чебаркуля. Выборы состоятся 8 декабря.