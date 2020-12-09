Владельцев вышек могут оштрафовать, а как максимум — заставить сносить объекты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

48 из 60 установленных в Екатеринбурге вышек сотовой связи (80%) возведены без разрешений от мэрии. Об этом URA.RU сообщил источник в земельном комитете горадминистрации, знакомый с итогами соответствующей проверки.

«По итогам проверки оказалось, что из 60 вышек сотовой связи в Екатеринбурге только 12 имеют разрешения на производство земляных работ. Соответственно, 48 вышек установлены несанкционированно», — рассказал собеседник агентства.

По словам другого инсайдера в городских структурах власти, в подобных случаях чиновники как минимум составляют протоколы об административных правонарушениях в отношении владельцев таких объектов. Начальник земельного комитета мэрии Екатеринбурга Геннадий Денисов на момент публикации не ответил на звонок URA.RU.

По данным URA.RU, среди компаний, которые установили вышки незаконно, — ООО «Высота», ООО «Вертикаль-Урал», ООО «Башни Урал», ООО «Технология», ООО «Эксперт», ООО «Сервис-телеком», ООО «Телеком Сервис», ООО «Монтаж-телеком», ООО «Русские башни» и еще пять компаний. «Русские башни» позиционируют себя как «лидера рынка независимой инфраструктуры России». По неподтвержденной информации, интересы компании на территории Свердловской области может представлять окружение экс-главы региона Эдуарда Росселя. Сам он в беседе с URA.RU сказал, что не может никак комментировать эту информацию. В пресс-службу «Русских башен» направлен запрос на комментарий по теме. Редакция опубликует ответ, как только он поступит.