09 декабря 2020
08 декабря 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 10 декабря. URA.RU и бывшие челябинские вице-губернаторы встретятся в суде, школа ушла на дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, гаттаров руслан, тефтелев евгений
Суд рассмотрит иск сенатора Руслана Гаттарова (слева) к экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Иск Гаттарова к Тефтелеву рассмотрит суд — в регионе обострилась борьба в преддверии выборов в Госдуму — школа Миасса перешла на дистант из-за коммунальной аварии — челябинцев ждут сильные снегопады. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 10 декабря — в обзоре URA.RU:

Суд рассмотрит дело двух бывших чиновников

  • Иск бывшего челябинского вице-губернатора Руслана Гаттарова к URA.RU и к экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву будет рассмотрен судом на первом заседании, которое назначено на 28 января.

Один из фаворитов отказался от участия в выборах в Госдуму

  • Представитель «ОПОРЫ России» Александр Калинин, который считался одним из претендентов на победу, не будет баллотироваться по Златоустовскому одномандатному округу на выборах в Госдуму 2021 года от «Единой России». Об этом сообщил источник URA.RU в партии.

Ключевой депутат может лишиться поддержки

  • Депутат гордумы Илья Мительман, кандидат на участие в выборах в Госдуму, может лишиться поддержки партии еще до праймериз. Об этом сообщил URA.RU источник в «Единой России».

Миасская школа ушла на дистанционное обучение

На область надвигаются мощные снегопады

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