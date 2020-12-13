Дима Билан в восторге от способностей челябинца Фото: Кадр из эфира «Первого канала»

12-летний Степан из Златоуста, Челябинская область, покорил Диму Билана на конкурсе детских талантов «Синяя птица». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала «Россия».

«13 декабря вышел новый выпуск конкурса детских талантов „Синяя птица“, где Степан из Златоуста произвел на жюри неизгладимое впечатление, особенно на Диму Билана», — уточнили в пресс-службе телеканала «Россия».

12-летний Степан покорил зрителей и жюри пресс-служба телеканала «Россия»

«Это огромный подвиг в 11 лет подниматься на такую высоту и делать такие вещи. Степан, вы колоссальный молодец. Я уверен, что как вы и хотите, вы будете выступать в цирке Дю солей», — заявил Дима Билан.

Степана назвали каучуковым мальчиком пресс-служба телеканала «Россия»

Степан с четырех лет занимался акробатикой, а три года назад впервые поднялся на высоту. Сейчас он легко работает под куполом цирка и мечтает выступать в цирке Дю солей. Накануне программы он не спал двое суток и оттачивал каждое движение для предстоящего выступления.