На дистанционном обучении находятся ученики 5-8 и 10 классов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 15 декабря, — 380-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 280-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 681 256 (+27 328) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 25 019 (+316 за минувшие сутки) инфицированных. Выздоровели 19 081 (+252) человек, умерли — 1383 (+32), в том числе непосредственно от COVID-19 — 861 (+20 за сутки).

В Пермском крае обновлен антирекорд по смертям от коронавируса. 20 смертей за сутки — это максимум для региона с начала пандемии, до этого момента число летальных исходов за сутки дважды доходило до 19. Также в больницах региона сейчас находится 2051 пациент, из них 99 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Темп распространения коронавируса увеличивается — коэффициент заражаемости остается выше единицы.

Коронавирус за сутки выявлен в 29 муниципалитетах региона. Больше всего заразившихся проживает в Перми — 157 человек. В Чайковском выявлено 22 случая заражения коронавирусом, в Соликамске — 15, Пермском районе — 14, Добрянке — 12, Березниках — 11, Лысьве — 10. От четырех до девяти случаев заболевания COVID-19 выявлено в Чернушке, Кунгуре, Чердыни, Осе, Чусовом, Краснокамске, Куеде, Очере и Октябрьском.

Из-за пандемии праймериз «Единой России» проведут через Госуслуги. Ожидается, что так будут выбирать кандидатов в депутаты Госдумы, законодательного собрания Пермского края и Пермской городской думы. В очном формате провести предварительное голосование будет практически невозможно, поскольку в праймериз может принять участие любой желающий.

Школьникам запретили ставить неудовлетворительные оценки. Министр образования Пермского края Раиса Кассина заявила, что во время дистанционного обучения учителя не могут ставить двойки школьникам . Сейчас в удаленном режиме занимаются ученики 5-8, а также 10 классов. Для учащихся 9 и 11 классов с 14 декабря дистанционное обучение было отменено.