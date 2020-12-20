Новый вице-мэр Екатеринбурга получил первое задание

Алексей Орлов принял участие в заседании в мэрии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Экс-замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, назначенный первым вице-мэром Екатеринбурга, получил первое задание в ходе совещания в мэрии. Об этом URA.RU сообщили участники заседания.

«[Мэр Александр] Высокинский потребовал максимальное внимание уделить уборке снега», — рассказал инсайдер. Он добавил, что для Орлова это стало первой встречей с подчиненными в новом статусе.

Как писало URA.RU, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который может уйти в отставку, собирает всех своих заместителей и глав районов на совещание в горадминистрации. По данным инсайдеров, новый первый вице-мэр Алексей Орлов согласован на пост мэра Екатеринбурга. Высокинский ведет переговоры о назначении в правительство региона, рассказывали инсайдеры, предполагая, что он может занять один из вакантных постов — первого замгубернатора или министра финансов.