20 декабря 2020

Новый вице-мэр Екатеринбурга получил первое задание

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Правительства Свердловской области. Екатеринбург, высокинский александр, орлов алексей
Алексей Орлов принял участие в заседании в мэрии Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экс-замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, назначенный первым вице-мэром Екатеринбурга, получил первое задание в ходе совещания в мэрии. Об этом URA.RU сообщили участники заседания.

«[Мэр Александр] Высокинский потребовал максимальное внимание уделить уборке снега», — рассказал инсайдер. Он добавил, что для Орлова это стало первой встречей с подчиненными в новом статусе.

Как писало URA.RU, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который может уйти в отставку, собирает всех своих заместителей и глав районов на совещание в горадминистрации. По данным инсайдеров, новый первый вице-мэр Алексей Орлов согласован на пост мэра Екатеринбурга. Высокинский ведет переговоры о назначении в правительство региона, рассказывали инсайдеры, предполагая, что он может занять один из вакантных постов — первого замгубернатора или министра финансов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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