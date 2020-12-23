23 декабря 2020
22 декабря 2020

Аномальные холода испортят челябинцам Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Челябинск, зима, мороз, холод, климат, погода
Морозы могут испортить праздники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сильные морозы в канун Нового года, которые достигнут 33 градусов ниже нуля, могут испортить жителям Челябинской области праздники. Об этом сообщают синоптики сайта «Гисметео».

«Ночью 30 декабря ожидается до 25 градусов мороза, в последний день года — до 31 градуса ниже нуля. 1 и 2 января ночные температуры опустятся до 33 градусов мороза», — указано на сайте «Гисметео». Ветер северный, северо-западный, 3-5 метров в секунду.

Дневные температуры в эти дни составят 22-27 градусов мороза. Кроме того, атмосферное давление вырастет до рекордных 773 мм ртутного столба, что может сказаться на состоянии метеочувствительных людей.

В ближайшее воскресенье, 27 декабря, синоптики прогнозируют сильные снегопады и ветер. На территории региона выпадет до 10 сантиметров осадков. Порывы ветра будут достигать до 15 метров в секунду.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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