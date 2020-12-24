На Челябинскую область надвигаются сильные снегопады

В Челябинской области ожидается до 15 сантиметров снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 27 и 28 декабря ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщили синоптики сайта «Гисметео».

«27 декабря в регионе прогнозируется 3.8 мм осадков, что в снежном эквиваленте может достичь 10 сантиметров. 28 декабря ожидается до 2 мм осадков. За два дня в отдельных районах Челябинской области может выпасть до 15 сантиметров снега», — указано на сайте «Гисметео». Температура воздуха не опустится ниже 3-5 градусов ниже нуля, ночью составит около 8-11 мороза. Накануне в субботу, 26 декабря, будет морознее: днем около 12 градусов ниже нуля, ночью до 17 градусов мороза.

Атмосферное давление составит выше южноуральской нормы и достигнет 752 мм ртутного столба. Геомагнитная активность останется в норме.