Соловьев обвинил Боню в появлении поколения уродцев. «Если тварь — станешь знаменитым»

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Владимир Соловьев считает, что организаторы и участники телепроекта «Дом 2» воспитали поколение уродцев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев обвинил бывшую участницу телепроекта «Дом 2» Викторию Боню в том, что она воспитала поколение уродцев. Об этом журналист заявил в эфире передачи «Соловьев live».

«Продюсер позвал уродцев и стал говорить всей стране: „если ты конченая тварь, ты станешь знаменитым“», — рассказал Соловьев. По его словам, организаторы и участники телепроекта «Дом 2» воспитали поколение уродцев.

Соловьев предложил закрыть «Дом 2» и показывать вместо него другие передачи. «Что-нибудь духоподъемное», — уточнил Соловьев.

Ранее Боня рассказала Соловьеву о зарплатах на телепроекте. По ее словам, за первые три месяца участники получают три тысячи долларов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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