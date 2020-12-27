Владимир Соловьев считает, что организаторы и участники телепроекта «Дом 2» воспитали поколение уродцев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев обвинил бывшую участницу телепроекта «Дом 2» Викторию Боню в том, что она воспитала поколение уродцев. Об этом журналист заявил в эфире передачи «Соловьев live».

«Продюсер позвал уродцев и стал говорить всей стране: „если ты конченая тварь, ты станешь знаменитым“», — рассказал Соловьев. По его словам, организаторы и участники телепроекта «Дом 2» воспитали поколение уродцев.

Соловьев предложил закрыть «Дом 2» и показывать вместо него другие передачи. «Что-нибудь духоподъемное», — уточнил Соловьев.

Ранее Боня рассказала Соловьеву о зарплатах на телепроекте. По ее словам, за первые три месяца участники получают три тысячи долларов.