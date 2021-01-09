Минздрав контролирует лечение выжившего под лавиной в Норильске

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Выживший при сходе лавины подросток находится в реанимации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К лечению 14-летнего подростка, который пострадал при сходе лавины в Норильске, подключились самые опытные московские врачи. Ситуация находится на контроле Минздрава России.

«По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко, к лечению 14-летнего подростка, пострадавшего при сходе снежной лавины, подключились лучшие московские специалисты», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В Минздраве уточнили, что врачи проконсультировались с сотрудниками Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского и подготовили тактику лечения. Сейчас подросток находится в реанимации Норильской межрайонной больницы, но при необходимости его могут доставить на лечение в Москву.

9 января в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Красноярском крае сошла лавина. Снегом засыпало шесть домиков, в которых находились люди. Погибли полуторагодовалый ребенок и его родители. Выжившего подростка госпитализировали с переохлаждением, обморожениями, гематомами и многочисленными ссадинами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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