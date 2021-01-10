Скандальную больницу Екатеринбурга освобождают от COVID-пациентов

В ближайшее время хирургический корпус ЦГКБ №1 продезинфицируют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Минздрав Свердловской области освободил хирургический корпус ЦГКБ №1 Екатеринбурга для пациентов, которым нужна помощь, не связанная с коронавирусом. Как сообщил источник URA.RU в медицинских кругах, накануне больные COVID-19 (в том числе те, кто находится на искусственной вентиляции легких) были перевезены в горбольницу №24.

«10 января пациентов с коронавирусом перевели в 24-ю больницу. В том числе тех, кто находится на ИВЛ и кому ранее отказывали в транспортировке в другие медучреждения», — поделился источник. Другой собеседник агентства подтвердил, что хирургический корпус ЦГКБ №1 был освобожден приказом министерства здравоохранения. «Это сделано для возобновления оказания плановой и экстренной хирургической помощи», — объяснил он.

Представитель свердловского минздрава предложил обратиться за комментарием по теме в региональный штаб по борьбе с коронавирусом. На момент публикации там не ответили на вопрос корреспондента.

Как писало URA.RU, ранее с ЦГКБ №1 было связано несколько скандалов из-за коронавируса. Так, в ноябре стало известно о массовом увольнении персонала, работавшего с COVID-больными, а за несколько месяцев до этого — о вспышке инфекции среди врачей, причины которой выясняли силовики. В конце октября в проблемах больницы разбирался министр здравоохранения Андрей Карлов.