Без массовой вакцинации коронавирус в Челябинской области остановить не удастся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 14 января, — 404-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 320-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 39 977, выздоровели 25 278 и скончались 1 429 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 3 471 053 (+22 850) случая заражения. Вылечились 2 854 088 (+28 658) пациентов — более 82% от заболевших. Умерли 63 370 (+566) человек — 1,8% от заразившихся.

Вирус возобновил атаку на челябинцев

В Челябинской области с 13 января возобновился рост числа заболевших. Выявлено 292 случая заражения коронавирусом за сутки: накануне было 289, днем ранее 291. При этом несколько дней подряд растет и смертность. За прошедшие сутки умерли 16 человек (рекорд с начала пандемии — 17 смертей в сутки). Накануне было зафиксировано 15 смертей, днем ранее — умерли 14 южноуральцев. Для сравнения: в дни праздничных каникул умирали не более 8-9 человек за сутки.

Среди регионов УрФО лидирует по числу новых заболевших Свердловская область, где за сутки зафиксировано 374 новых случая коронавируса. Далее идут Челябинская область, Пермский край (+286), ХМАО (+211), Тюменская область (+165). Меньше всего случаев COVID-19 в ЯНАО — 115 и в Курганской области — 105.

Текслер дал особые установки мэрам

Губернатор Алексей Текслер предупредил глав муниципалитетов о личной ответственности за соблюдение ресторанами и кафе запретов, сохранившихся после ослабления карантина. Поводом для предупреждения стала вольная трактовка соответствующего решения оперштаба. В некоторых городах и районах сочли, что введенные перед Новым годом для заведений ограничения полностью перестали действовать. С 1 декабря прошлого года и до 11 января в Челябинской области, чтобы исключить вспышки заражений COVID на вечеринках и новогодних корпоративах, запретили ночную работу и проведение развлекательных мероприятий в кафе и ресторанах. Сейчас ночная работа разрешена, а вот увеселительные мероприятия остались под запретом.

Врач назвал условие выхода области из карантина

Порядка двух миллионов доз вакцины требуется Челябинской области, чтобы справиться с пандемией. «В данный момент около 30-40% жителей Челябинской области уже имеют иммунитет к коронавирусу. Чтобы коллективный иммунитет достиг хотя бы 70%, нужно привить порядка миллиона человек. Поскольку вакцинация проводится двумя дозами, требуется два миллиона доз вакцины», — сообщил URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов. Прививка помогает сохранить иммунитет в течение двух лет.

Регион готовится к массовой вакцинации

Между тем, сейчас в Челябинскую область поступило около 6,4 тыс. доз вакцины «Спутник V». Губернатор Текслер заявил, что в ближайшее время придет еще 151 тыс. доз единиц вакцины от COVID-19 и он сам готов сделать прививку. Также в регионе начали прививать жителей старше 65 лет. С 18 января в России начнется вакцинация от коронавируса всех россиян, такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. По данным эпидемиологов, коронавирус удастся остановить лишь при условии, если вакцину поставят три четверти россиян в максимально короткие сроки. Сейчас прививки сделали порядка 2 млн россиян.