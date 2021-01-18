Куратором выборов-2021 в Екатеринбурге будет товарищ экс-мэра

У Дмитрия Ноженко одинаково хорошие отношения с новой и предыдущей командами в мэрии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко будет курировать подготовку и проведение на территории города выборов депутатов Госдумы и свердловского Заксобрания, намеченных на сентябрь 2021 года. Как сообщил источник URA.RU, такой сценарий будет реализован в случае назначения Ноженко первым вице-мэром Екатеринбурга.

«Отвечать за выборы-2021 будет не вице-мэр по СМИ, а первый заммэра, то есть, скорее всего, Ноженко. Во всяком случае такой вариант обсуждается [в резиденции губернатора] как рабочий», — поделился инсайдер. Другой собеседник при этом отметил, что Ноженко может быть назначен не первым вице-мэром, а заместителем главы города по торговле, которым сейчас является Владимир Боликов.

Ноженко считается товарищем экс-мэра Александра Высокинского, который покинул горадминистрацию 22 декабря 2020 года. Однако он хорошо знаком и с врио главы города Алексеем Орловым — по совместной работе в региональном правительстве. В пресс-службе администрации Ленинского района пока опровергают возможный переход Ноженко в мэрию: «Дмитрий Юрьевич спокойно продолжает работать на своем месте».

В январе из администрации Екатеринбурга ушла вице-мэр по СМИ и связям с общественностью Екатерина Куземка. В команде экс-мэра Высокинского именно она курировала крупные электоральные кампании, а не Александр Ковальчик, который на посту первого зама отвечал за муниципальное хозяйство. Ожидается, что 9 февраля депутаты гордумы назначат Алексея Орлова полновесным мэром, после чего он проведет основные кадровые назначения в «сером доме».