Три российских региона останутся без льготной ипотеки

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Льготную ипотеку планируют продлить почти во всех регионах Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Программу льготной ипотеки по ставке до 6,5% могут продлить до конца этого года почти для всех регионов РФ. Решение об этом стало итогом совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Совещание у президента Владимира Путина по вопросу о судьбе программы льготной ипотеки завершилось компромиссом, программу могут продлить до конца года», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники в правительстве. Однако, по данным источников, продление программы коснется не всех субъектов РФ.

В качестве регионов, в которых социальная поддержка завершится в конце июня, называются те, где цены на жилье за время действия программы существенно выросли — это Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Однако в настоящее время решение по ним еще не принято.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую ипотечную программу под 6,5% для покупки жилья в новостройках в прошлом году. После президент предложил продлить ее до середины 2021 года. Тогда Мишустин подписал постановление о продлении программы до 1 июля 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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