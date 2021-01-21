Глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин не будет вновь баллотироваться на этот пост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ковид-паспорта не будут вводить — глава одного из районов отказался баллотироваться — приехал новый руководитель ФСБ — будет закрыта колония строгого режима — суд по делу Бориса Дубровского отложен. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 22 января — в обзоре URA.RU:

В регионе не будут вводить ковид-паспорта

В области не будут вводить так называемые ковидные паспорта для людей, которые вакцинировались от коронавируса. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер 21 января.

Руководитель района отказался от поста

Глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин передумал баллотироваться на новый срок. Об этом сообщили URA.RU в конкурсной комиссии. Ранее депутаты не стали поддерживать его и выборы были признаны несостоявшимися.

Прибыл новый глава ФСБ

В Челябинск 21 января прибыл новый начальник регионального УФСБ Дмитрий Иванов. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. Он провел встречу с коллективом и принял дела у прежнего руководителя Сергея Сизова.

В ЗАТО ликвидируют единственную колонию

В Озерске ликвидируют единственную исправительную колонию строгого режима ИК-24, которая была основана в рамках советского атомного проекта. Осужденных и сотрудников колонии распределят по другим исправительным учреждением Южного Урала.

Суд о картельном сговоре вновь отложен

Процесс о «мусорном картеле» экс-губернатора Бориса Дубровского отложен до 26 февраля. Такое решение принял арбитражный суд региона, рассмотрев ходатайство бывшего чиновника о приобщении к делу новых доказательств.