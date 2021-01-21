21 января 2021
20 января 2021

Самое актуальное в Челябинской области на 22 января. Власти решили судьбу ковид-паспортов, суд по делу Дубровского отложили

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с главами. Челябинск., киршин евгений
Глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин не будет вновь баллотироваться на этот пост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ковид-паспорта не будут вводить — глава одного из районов отказался баллотироваться — приехал новый руководитель ФСБ — будет закрыта колония строгого режима — суд по делу Бориса Дубровского отложен. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 22 января — в обзоре URA.RU:

В регионе не будут вводить ковид-паспорта

Руководитель района отказался от поста

Прибыл новый глава ФСБ

  • В Челябинск 21 января прибыл новый начальник регионального УФСБ Дмитрий Иванов. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. Он провел встречу с коллективом и принял дела у прежнего руководителя Сергея Сизова.

В ЗАТО ликвидируют единственную колонию

Суд о картельном сговоре вновь отложен

  • Процесс о «мусорном картеле» экс-губернатора Бориса Дубровского отложен до 26 февраля. Такое решение принял арбитражный суд региона, рассмотрев ходатайство бывшего чиновника о приобщении к делу новых доказательств.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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