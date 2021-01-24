24 января 2021
23 января 2021
22 января 2021

Самое актуальное в Курганской области на 25 января. Пройдет ревизия медучреждений, эсеры обновляют команду перед выборами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Курган
В Кургане в поддержку Навального вышли от 100 до 500 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прошла акция в поддержку Навального — медучреждения проверят ревизоры — губернатор анонсировал ремонт поликлиник и больниц — эсеры обновляют команду перед выборами — курганский экс-мэр должен вернуть деньги. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 25 января — в обзоре URA.RU:

В Кургане прошла акция в поддержку Навального

Ревизоры проверяют больницы области

  • В медучреждениях региона началась ревизия. Медики опасаются сокращений и увольнений. Такой информацией с URA.RU поделились инсайдеры из медицинской среды.

В регионе отремонтируют 70 медучреждений

Прокуратура потребовала от экс-мэра вернуть деньги

  • Бывший глава города Щучье Владимир Тамахин должен вернуть в бюджет почти 500 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконно полученные премии. О таком решении суда сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Курганские эсеры меняют команду

  • В курганском региональном отделении «Справедливой России» обновляют состав перед выборами в Госдуму. Свой пост уже покинула пресс-секретарь отделения Алена Кононова.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...