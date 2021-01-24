В Кургане в поддержку Навального вышли от 100 до 500 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прошла акция в поддержку Навального — медучреждения проверят ревизоры — губернатор анонсировал ремонт поликлиник и больниц — эсеры обновляют команду перед выборами — курганский экс-мэр должен вернуть деньги. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 25 января — в обзоре URA.RU:

В Кургане прошла акция в поддержку Навального

23 января в Кургане прошла акция в поддержку блогера Алексея Навального. По разным оценкам в ней участвовали от 100 до 500 человек, 18 из них задержали сотрудники полиции.

Ревизоры проверяют больницы области

В медучреждениях региона началась ревизия. Медики опасаются сокращений и увольнений. Такой информацией с URA.RU поделились инсайдеры из медицинской среды.

В регионе отремонтируют 70 медучреждений

Власти региона до конца 2021 года планируют отремонтировать около 70 медицинских учреждений региона. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал губернатор Вадим Шумков.

Также Шумков обязал главврачей общаться с пациентами через мессенджеры и пополнять сайты медучреждений.

Прокуратура потребовала от экс-мэра вернуть деньги

Бывший глава города Щучье Владимир Тамахин должен вернуть в бюджет почти 500 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконно полученные премии. О таком решении суда сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Курганские эсеры меняют команду

В курганском региональном отделении «Справедливой России» обновляют состав перед выборами в Госдуму. Свой пост уже покинула пресс-секретарь отделения Алена Кононова.