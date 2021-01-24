Некоторые статусные партийцы рискуют не попасть даже на праймериз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Федеральное руководство «Единой России» в ближайшее время проведет социологические исследования в ряде одномандатных округов Свердловской области, чтобы определить рейтинг, узнаваемость и эффективность действующих депутатов. Как сообщил URA.RU источник, близкий региональному руководству ЕР, свердловские единороссы организовали свой соцопрос, который определил лидеров и аутсайдеров среди депутатов-одномандатников.

«В первую тройку по узнаваемости вошли [депутат от Красноуфимского округа №18 Альберт] Абзалов, [от Богдановического округа №4, спикер Людмила] Бабушкина, [от Ирбитского округа №13, секретарь свердловского отделения ЕР Виктор] Шептий», — рассказал собеседник агентства. В то же время, отметил он, некоторые депутаты, позиционировавшие себя как популярных людей в своих территориях, показали на удивление низкий результат.

«Документы легли на стол людям, принимающим решения, в том числе — секретарю генсовета „Единой России“ Андрею Турчаку. С большой долей вероятности, это отразится на формировании списков кандидатов в региональное заксобрание», — поделился источник. В итоге президиум свердловского политсовета партии принял решение проводить исследования ежеквартально. Кроме того, в наиболее проблемных территориях соцопросы организует федеральное руководство ЕР. Выборы в Госдуму и свердловское ЗС запланированы на сентябрь 2021 года, партийные праймериз по отбору кандидатов в депутаты состоятся в мае.

На момент публикации дозвониться до главы свердловских единороссов Виктора Шептия не удалось. «Свердловское отделение „Единой России“ ведет серьезную работу по подбору кадров, в том числе — кандидатов на выборные должности. Соцопросы вполне могут быть использованы в качестве одного из инструментов такого подбора», — прокомментировали в пресс-службе регионального отделения.