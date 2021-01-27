27 января 2021
26 января 2021

Самое актуальное в Челябинской области на 28 января. Представитель президента приедет в регион, олигарх пожертвовал миллиард рублей церкви

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение государственных наград Полномочным представителем Президента России в Уральском федеральном округе. Екатеринбург, якушев владимир
Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев посетит регион Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полпред президента приедет в регион — Текслер войдет в совет Федерации бокса — срываются выборы главы одного из районов — олигарх пожертвовал РПЦ миллиард. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 28 января — в обзоре URA.RU:

Регион посетит полпред президента

Глава области займет новый пост

Главу Катав-Ивановского района могут не избрать

  • Назначенные на 28 января выборы главы Катав-Ивановского района грозят сорваться. Кадровая комиссия Челябинского регионального отделения ЕР не смогла согласовать кандидатуру Николая Шимановича, который считался претендентом на этот пост.

Челябинский олигарх пожертвовал РПЦ миллиард рублей

  • Челябинский бизнесмен Александр Аристов пожертвовал Русской православной церкви один миллиард рублей на строительство нового кафедрального собора в Челябинске.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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