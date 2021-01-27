Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев посетит регион
Полпред президента приедет в регион — Текслер войдет в совет Федерации бокса — срываются выборы главы одного из районов — олигарх пожертвовал РПЦ миллиард. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 28 января — в обзоре URA.RU:
Регион посетит полпред президента
- Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев прибудет в регион в начале февраля. Цель визита чиновника на данный момент не известна.
Глава области займет новый пост
- Губернатор Алексей Текслер возглавит наблюдательный совет областной Федерации бокса. Такое предложение сделал ему на встрече 27 января президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
Главу Катав-Ивановского района могут не избрать
- Назначенные на 28 января выборы главы Катав-Ивановского района грозят сорваться. Кадровая комиссия Челябинского регионального отделения ЕР не смогла согласовать кандидатуру Николая Шимановича, который считался претендентом на этот пост.
Челябинский олигарх пожертвовал РПЦ миллиард рублей
- Челябинский бизнесмен Александр Аристов пожертвовал Русской православной церкви один миллиард рублей на строительство нового кафедрального собора в Челябинске.
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