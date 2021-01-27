Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев посетит регион Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полпред президента приедет в регион — Текслер войдет в совет Федерации бокса — срываются выборы главы одного из районов — олигарх пожертвовал РПЦ миллиард. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 28 января — в обзоре URA.RU:

Регион посетит полпред президента

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев прибудет в регион в начале февраля. Цель визита чиновника на данный момент не известна.

Глава области займет новый пост

Губернатор Алексей Текслер возглавит наблюдательный совет областной Федерации бокса. Такое предложение сделал ему на встрече 27 января президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Главу Катав-Ивановского района могут не избрать

Назначенные на 28 января выборы главы Катав-Ивановского района грозят сорваться. Кадровая комиссия Челябинского регионального отделения ЕР не смогла согласовать кандидатуру Николая Шимановича, который считался претендентом на этот пост.

Челябинский олигарх пожертвовал РПЦ миллиард рублей

Челябинский бизнесмен Александр Аристов пожертвовал Русской православной церкви один миллиард рублей на строительство нового кафедрального собора в Челябинске.