СМИ сообщили об увольнении гендиректора медиахолдинга Кабаевой

Гендиректор «Национальной медиа группы» (НМГ) Ольга Паскина покидает компанию. Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к руководству холдинга.
«Ольга Паскина покидает компанию», — сказал собеседник агентства. Новый глава НМГ выходит на работу в первых числах февраля, сообщают «Ведомости». Отмечается, что этот пост займет человек «не из индустрии».
Паскина была назначена гендиректором в марте 2016 года. До этого она возглавляла «Профмедиа». В конце 2014 года была старшим вице-президентом Discovery Networks по Северо-Восточной Европе и гендиректором российского подразделения компании.
Совет директоров «НМГ» возглавляет олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Группа была создана на базе медийных активов «Сургутнефтегаза» и группы «СОГАЗ», а также медийных активов банка «Россия» Юрия Ковальчука. Среди активов медиахолдинга — телеканалы СТС, «РЕН ТВ», «Домашний», «Пятый канал», «Че», информационный центр «Известия», газеты «Спорт-экспресс», «Metro Санкт-Петербург» и радиостанция «Life звук». Структуры НМГ контролируют 29% АО «Первый канал». В 2020 году НМГ стала российским партнером сервиса Netflix.
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