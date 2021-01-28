28 января 2021

СМИ сообщили об увольнении гендиректора медиахолдинга Кабаевой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание комитета по аграрной политике. Курган, женские руки
«Национальный медиа холдинг» покидает Ольга Паскина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гендиректор «Национальной медиа группы» (НМГ) Ольга Паскина покидает компанию. Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к руководству холдинга.

«Ольга Паскина покидает компанию», — сказал собеседник агентства. Новый глава НМГ выходит на работу в первых числах февраля, сообщают «Ведомости». Отмечается, что этот пост займет человек «не из индустрии».

Паскина была назначена гендиректором в марте 2016 года. До этого она возглавляла «Профмедиа». В конце 2014 года была старшим вице-президентом Discovery Networks по Северо-Восточной Европе и гендиректором российского подразделения компании.

Совет директоров «НМГ» возглавляет олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Группа была создана на базе медийных активов «Сургутнефтегаза» и группы «СОГАЗ», а также медийных активов банка «Россия» Юрия Ковальчука. Среди активов медиахолдинга — телеканалы СТС, «РЕН ТВ», «Домашний», «Пятый канал», «Че», информационный центр «Известия», газеты «Спорт-экспресс», «Metro Санкт-Петербург» и радиостанция «Life звук». Структуры НМГ контролируют 29% АО «Первый канал». В 2020 году НМГ стала российским партнером сервиса Netflix.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...