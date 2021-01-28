28 января 2021

Стоимость монастыря отца Сергия оценили в миллиард рублей

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Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область , среднеуральский женский монастырь
Постройки на территории монастыря до сих пор не узаконены Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Дело отца Сергия

Стоимость зданий на территории Среднеуральского монастыря под Екатеринбургом, который захватил экс-монах Сергий, оценили в сумму, превышающую миллиард рублей. Документ опубликовали представители защиты Сергия в telegram-канале «Защита отца Сергия».

Заключение о возможной рыночной стоимости объектов недвижимости датировано 22 января 2021 года. В нем числятся 11 готовых объектов и еще четыре — в стадии незавершенного строительства. Самым дорогим, согласно документу, оказался недостроенный трапезный храм в честь иконы «Покрова Божьей Матери» — его стоимость свыше 262 млн рублей.

Духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова) задержали в конце декабря 2020 года. Его подозревают в склонении несовершеннолетних к суициду, превышении полномочий и препятствовании богослужению. Старец арестован на два месяца и находится сейчас в московском СИЗО «Матросская тишина». По данным URA.RU, следователи намерены предъявить ему еще более жесткое обвинение — в экстремизме. Статус построек на территории монастыря до сих пор не определен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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