Комаровский: почему умерших от COVID-19 хоронят в закрытых гробах

Ситуация, когда умерших от коронавируса хоронят в закрытых гробах или не дают с ними прощаться, говорит о том, что в государстве не проводят разъяснительную работу с населением. Как сообщил врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский, заразиться COVID-19 от покойника невозможно.
«Похороны человека с коронавирусной инфекцией опасны только тем, что родственники, которые толпятся возле гроба, нарушают социальную дистанцию. Сам умерший никого заразить не может», — сообщил врач на своей странице в социальной сети Instagram.
Чтобы защититься от коронавирусной инфекции на похоронах, нужно соблюдать противоэпидемические правила. Нахождение рядом с умершим не несет никаких дополнительных рисков, отметил Комаровский.
Ранее врач рассказал, что самая активная фаза распространения коронавируса — за двое суток до появления первых признаков. После начала кашля и других симптомов болезни резко сокращается концентрация вируса в организме, напоминают argumenti.ru. При тяжелом течении болезни лучше всего лежать на животе, чтобы активизировать воздухообмен, советует доктор.
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