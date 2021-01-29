29 января 2021

Комаровский: почему умерших от COVID-19 хоронят в закрытых гробах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, венки, гроб
Умерший никого заразить не может, считает врач Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ситуация, когда умерших от коронавируса хоронят в закрытых гробах или не дают с ними прощаться, говорит о том, что в государстве не проводят разъяснительную работу с населением. Как сообщил врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский, заразиться COVID-19 от покойника невозможно.

«Похороны человека с коронавирусной инфекцией опасны только тем, что родственники, которые толпятся возле гроба, нарушают социальную дистанцию. Сам умерший никого заразить не может», — сообщил врач на своей странице в социальной сети Instagram.

Чтобы защититься от коронавирусной инфекции на похоронах, нужно соблюдать противоэпидемические правила. Нахождение рядом с умершим не несет никаких дополнительных рисков, отметил Комаровский.

Ранее врач рассказал, что самая активная фаза распространения коронавируса — за двое суток до появления первых признаков. После начала кашля и других симптомов болезни резко сокращается концентрация вируса в организме, напоминают argumenti.ru. При тяжелом течении болезни лучше всего лежать на животе, чтобы активизировать воздухообмен, советует доктор.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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