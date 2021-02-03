Свердловчанам предложили жить на 11 тысяч рублей в месяц

Министерство экономики Свердловской области рассчитало прожиточный минимум на 2021 год. Средняя его величина составила 11 206 рублей ежемесячно, сообщает департамент информполитики региона.
«Для трудоспособного населения — 11 966 рублей, для пенсионеров — 9 521 рубль, для детей — 11 850 рублей», — заявил министр экономики региона Денис Мамонтов. Он отметил, что по сравнению с четвертым кварталом 2020 года цифра выросла на 3,6%.
С 2021 года на федеральном уровне осуществлен переход к установлению величины прожиточного минимума на очередной год, исходя из медианного среднедушевого дохода в целом по Российской Федерации. Регионы будут использовать данную среднероссийскую величину для установления своих прожиточных минимумов. Кроме того, с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде.
Размер прожиточного минимума используется для расчета величины социальных выплат (выплата ежемесячных пособий на ребенка, оказание социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и др.).
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