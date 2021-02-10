В Екатеринбурге прошла торжественная церемония вступления Алексея Орлова в должность мэра города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский город закрыли на карантин — Алексей Орлов официально стал главой Екатеринбурга — суд признал скандальный храм собственностью епархии — силовики провели обыски у коммунальщиков — задержан начальник колонии. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 11 февраля — в обзоре URA.RU:

Красноуфимск закрыли на карантин

В Красноуфимске с 11 по 17 февраля объявлен тотальный карантин по ОРВИ. Соответствующее постановление подписал мэр Вадим Артемьевских. Горадминистрация подготовила список того, что будет запрещено в городе.

URA.RU подготовило фотогалерею с церемонии вступления в должность нового мэра Екатеринбурга

Алексей Орлов торжественно вступил в должность мэра Екатеринбурга. Главными гостями церемонии стали губернатор Евгений Куйвашев, его заместители, гендиректор УГМК Андрей Козицын и множество других важных персон.

Суд признал храм из Среднеуральского монастыря собственностью епархии

Арбитражный суд Свердловской области признал храм «Спорительница хлебов» Среднеуральского женского монастыря собственностью епархии. Такое решение приняла судья Елена Высоцкая;

также суд запретил экс-схиигумену отцу Сергию (Николаю Романову) участвовать в судебных разбирательствах о судьбе имущества построенной им обители.

Силовики произвели задержания в ДЭУ Екатеринбурга

Сотрудники спецслужб произвели выемку документов и задержания в ДЭУ Кировского района Екатеринбурга. По словам собеседника агентства, в операции участвовали работники ФСБ и СК.

Начальник колонии задержан за взятку

Начальник ИК-46 в Невьянске Дмитрий Мельников задержан за взятку. Это подтвердили несколько источников URA.RU в силовых структурах;

позже стало известно, что задержание прошло с участием оперативников областного ФСБ и сотрудников управления собственной безопасности регионального управления ФСИН.