Свердловский город закрыли на карантин — Алексей Орлов официально стал главой Екатеринбурга — суд признал скандальный храм собственностью епархии — силовики провели обыски у коммунальщиков — задержан начальник колонии. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 11 февраля — в обзоре URA.RU:
Красноуфимск закрыли на карантин
- В Красноуфимске с 11 по 17 февраля объявлен тотальный карантин по ОРВИ. Соответствующее постановление подписал мэр Вадим Артемьевских. Горадминистрация подготовила список того, что будет запрещено в городе.
URA.RU подготовило фотогалерею с церемонии вступления в должность нового мэра Екатеринбурга
- Алексей Орлов торжественно вступил в должность мэра Екатеринбурга. Главными гостями церемонии стали губернатор Евгений Куйвашев, его заместители, гендиректор УГМК Андрей Козицын и множество других важных персон.
Суд признал храм из Среднеуральского монастыря собственностью епархии
- Арбитражный суд Свердловской области признал храм «Спорительница хлебов» Среднеуральского женского монастыря собственностью епархии. Такое решение приняла судья Елена Высоцкая;
- также суд запретил экс-схиигумену отцу Сергию (Николаю Романову) участвовать в судебных разбирательствах о судьбе имущества построенной им обители.
Силовики произвели задержания в ДЭУ Екатеринбурга
- Сотрудники спецслужб произвели выемку документов и задержания в ДЭУ Кировского района Екатеринбурга. По словам собеседника агентства, в операции участвовали работники ФСБ и СК.
Начальник колонии задержан за взятку
- Начальник ИК-46 в Невьянске Дмитрий Мельников задержан за взятку. Это подтвердили несколько источников URA.RU в силовых структурах;
- позже стало известно, что задержание прошло с участием оперативников областного ФСБ и сотрудников управления собственной безопасности регионального управления ФСИН.
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