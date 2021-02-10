10 февраля 2021

Самое актуальное в Свердловской области на 11 февраля. Красноуфимск закрыли на тотальный карантин, задержан начальник колонии

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Инаугурация Алексея Орлова. Екатеринбург
В Екатеринбурге прошла торжественная церемония вступления Алексея Орлова в должность мэра города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский город закрыли на карантин — Алексей Орлов официально стал главой Екатеринбурга — суд признал скандальный храм собственностью епархии — силовики провели обыски у коммунальщиков — задержан начальник колонии. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 11 февраля — в обзоре URA.RU:

Красноуфимск закрыли на карантин

  • В Красноуфимске с 11 по 17 февраля объявлен тотальный карантин по ОРВИ. Соответствующее постановление подписал мэр Вадим Артемьевских. Горадминистрация подготовила список того, что будет запрещено в городе.

URA.RU подготовило фотогалерею с церемонии вступления в должность нового мэра Екатеринбурга

  • Алексей Орлов торжественно вступил в должность мэра Екатеринбурга. Главными гостями церемонии стали губернатор Евгений Куйвашев, его заместители, гендиректор УГМК Андрей Козицын и множество других важных персон.

Суд признал храм из Среднеуральского монастыря собственностью епархии

  • Арбитражный суд Свердловской области признал храм «Спорительница хлебов» Среднеуральского женского монастыря собственностью епархии. Такое решение приняла судья Елена Высоцкая;
  • также суд запретил экс-схиигумену отцу Сергию (Николаю Романову) участвовать в судебных разбирательствах о судьбе имущества построенной им обители.

Силовики произвели задержания в ДЭУ Екатеринбурга

Начальник колонии задержан за взятку

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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