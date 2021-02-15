Официально утвержден новый гендиректор «Россетей»

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Визит Александра Моора в Салехард. 5 сентября 2018г, россети, электричество
Андрей Рюмин вступает в новую должность Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Новым генеральным директором компании «Россети» стал Андрей Рюмин. Информация об этом содержится на сайте компании.

«Решение принято советом директоров ПАО „Россети“ в пятницу, 12 февраля 2021 года. Андрей Рюмин исполнял обязанности генерального директора и председателя правления с 15 января», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что с января 2018 года, Андрей Рюмин возглавлял «Россети Ленэнерго». Его полномочия были прекращены 14 января в связи с переходом на новое место работы. До этого Рюмин работал независимым членом совета директоров «Мосэнерго», гендиректором «Объединенной Энергетической Компании» и в других инвестиционных компаниях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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