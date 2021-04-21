21 апреля 2021
20 апреля 2021

Пермский фонд ОМС требует от больницы вернуть более 1 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница потратила средства не по целевому назначению Фото:

Пермский территориальный фонд обязательного медстрахования (ТФОМС) требует от Горнозаводской районной больницы возврата более 1 млн рублей. Информация отражена на сайте Арбитражного суда Пермского края, куда обратился фонд. Сообщается, что медучреждение израсходовало деньги фонда не по целевому назначению.

«Фонд обратился в суд с заявлением к ГКБУЗ Пермского края „Горнозаводская районная больница“ о взыскании денежных средств, использованных не по целевому назначению, в размере 1 048 192,73 рубля, штрафа в размере 205 751,57 рубля, пени в общем размере 23 457,94 рубля», — указано на сайте суда. Судебное заседание назначено на 4 мая.

В Пермском ТФОМС на запрос URA.RU о том, на что именно предназначались средства, выделенные больнице, и куда они были потрачены, не ответили. Получить комментарий главврача Горнозаводской районной больницы Владимира Романа по телефону не удалось, его не оказалось на месте.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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