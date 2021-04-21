Пермский фонд ОМС требует от больницы вернуть более 1 млн рублей

Больница потратила средства не по целевому назначению Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермский территориальный фонд обязательного медстрахования (ТФОМС) требует от Горнозаводской районной больницы возврата более 1 млн рублей. Информация отражена на сайте Арбитражного суда Пермского края, куда обратился фонд. Сообщается, что медучреждение израсходовало деньги фонда не по целевому назначению.

«Фонд обратился в суд с заявлением к ГКБУЗ Пермского края „Горнозаводская районная больница“ о взыскании денежных средств, использованных не по целевому назначению, в размере 1 048 192,73 рубля, штрафа в размере 205 751,57 рубля, пени в общем размере 23 457,94 рубля», — указано на сайте суда. Судебное заседание назначено на 4 мая.

В Пермском ТФОМС на запрос URA.RU о том, на что именно предназначались средства, выделенные больнице, и куда они были потрачены, не ответили. Получить комментарий главврача Горнозаводской районной больницы Владимира Романа по телефону не удалось, его не оказалось на месте.