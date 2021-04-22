В Челябинской области смягчили коронавирусные ограничения

В регионе продолжают помогать одиноким пенсионерам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области внес изменения в режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса. Изменения в распоряжении правительства региона N 146-рп касаются пожилых людей и проведения досуговых мероприятий.

«Подпункт 3 пункта 3 признать утратившим силу. Пункт 20 признать утратившим силу», — указано в документе. В первом случае речь идет о приостановлении проведения досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения. Во втором случае — об оказании услуг одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста 65 лет и старше.

Этот пункт сделали обязательным, так как для людей старше 65 лет действовал обязательный режим самоизоляции и соцработники доставляли одиноким людям продукты. По словам министра соцотношений Ирины Буториной, несмотря на отмену этого пункта, помощь пожилым людям продолжится. «Мы продолжаем надомное обслуживание порядка 30 тысяч граждан, которые подпадают под эту категорию», — отметила в разговоре с URA.RU министр.

Режим повышенной готовности введен 18 марта 2020 года. По мере снижения уровня заболеваемости в регионе ограничения постепенно начали сниматься. Так, снят запрет на проведение дискотек, музыкальных и развлекательных программ в кафе и ресторанах. С 18 марта 2021 года был отменен карантин для лиц старше 65 лет. При этом сохраняется обязательный масочный режим и ограничения на проведение массовых мероприятий.