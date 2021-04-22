Депутата Госдумы вызовут в свердловский суд по делу об убийстве

Екатеринбургский предприниматель был застрелен из охотничьего ружья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В суд по делу об убийстве по неосторожности свердловского бизнесмена Сергея Титова вызовут депутата Госдумы от ЛДПР Игоря Торощина. Заседание состоится в Серовском суде. Как сообщила URA.RU мать убитого Елена, допрос парламентария в качестве свидетеля назначен на 4 мая в 10:00.

В роли обвиняемого выступает депутат свердловского заксобрания от ЛДПР Александр Коркин. «Торощин был свидетелем случившегося, но еще ни разу не являлся в суд. Его вызовут на заседание 4 мая, а также еще трех свидетелей. Прокурор настаивает на том, что в мае процесс должен быть закончен», — рассказала Елена Титова.

Дозвониться до Александра Коркина и Игоря Торощина на момент публикации не удалось. Коркина обвиняют в убийстве по неосторожности во время катания на катере по реке Лозьва в Серовском городском округе 5 сентября 2019. Во время прогулки был ранен в голову предприниматель из Екатеринбурга Сергей Титов. Пострадавшего прооперировали, а затем перевезли в больницу Карпинска, где он скончался. Коркин утверждает, что ружье выстрелило само после того, как катер тряхнуло. По данным следствия, Игорь Торощин находился на соседнем судне.