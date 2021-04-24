24 апреля 2021
23 апреля 2021
22 апреля 2021

Детей в Челябинской области унесло на льдине в городском пруду. Видео

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Профилактическая акция «Тонкий лед» на озере Шарташ. Екатеринбург, гимс по свердловской области
Выбраться детям помогли спасатели (архивное фото) Фото:

В Златоусте (Челябинская область) на городском пруду откололась льдина с тремя мальчиками на ней. Об этом сообщает пожарно-спасательный отряд города.

Дети играли на берегу и вышли на замерзшую поверхность воды. Льдина откололась и унесла их на 40 метров от берега. «Спасатели на резиновой лодке в считанные минуты добрались до дрейфующих на льдине детей, доставили их на берег и передали для осмотра прибывшим работникам скорой медицинской помощи», — пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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