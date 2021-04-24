Выбраться детям помогли спасатели (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) на городском пруду откололась льдина с тремя мальчиками на ней. Об этом сообщает пожарно-спасательный отряд города.

Дети играли на берегу и вышли на замерзшую поверхность воды. Льдина откололась и унесла их на 40 метров от берега. «Спасатели на резиновой лодке в считанные минуты добрались до дрейфующих на льдине детей, доставили их на берег и передали для осмотра прибывшим работникам скорой медицинской помощи», — пишет « Царьград ».