Управлению промышленной политики и развития предпринимательства мэрии Нижнего Тагила поручили предупредить бизнес об ограничениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Нижнего Тагила (Свердловская область) ограничит розничную продажу спиртного и места для парковок 9 мая. Запрет коснется торговых точек в центральной части города. Распоряжение подписал мэр Владислав Пинаев.

«Администрация города Нижний Тагил постановляет: закрыть движение транспорта на улицах и участках города в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов; определить границы территорий, прилегающих к местам проведения массовых мероприятий, на которых <…> ограничена реализация алкогольной продукции», — говорится в тексте документа.

Ограничения на продажу алкоголя будет действовать 9 мая с 8:00 до 12:00 в границах улиц:

по проспекту Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская;

по улице Уральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Огаркова;

по улице Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Карла Маркса;

по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса;

по улице Карла Маркса на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира.

Глава города также поручил управлению промышленной политики и развития предпринимательства мэрии Нижнего Тагила предупредить бизнес об ограничениях. Кроме того, в квадрате проспекта Мира, улиц Горошникова, Огаркова и Карла Маркса с 7:30 9 мая будет невозможно организовать подвоз продуктов из-за перекрытых магистралей.