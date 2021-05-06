06 мая 2021

Синоптики предсказали России «красную жару» летом

© Служба новостей «URA.RU»
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В северном полушарии планируется жаркое лето Фото:

В Северном полушарии воздух за период с мая по июль будет выше нормы с вероятностью 70%. Такие выводы из окрашенной красным цветом карты от Всемирной метеорологической организации сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что будет класс выше нормы», — цитирует РИА «Новости» Вильфанда. Превышение нормы на территории Европейской России и Урала вероятно на 50%. В азиатской части — больше 60%.

Ранее в разговоре с URA.RU Вильфанд заявил, что в Центральной России после майских праздников наступит настоящая майская погода. По его словам, погодой будет управлять антициклон, а температура после 11 мая установится выше 20 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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