Синоптики предсказали России «красную жару» летом

В Северном полушарии воздух за период с мая по июль будет выше нормы с вероятностью 70%. Такие выводы из окрашенной красным цветом карты от Всемирной метеорологической организации сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что будет класс выше нормы», — цитирует РИА «Новости» Вильфанда. Превышение нормы на территории Европейской России и Урала вероятно на 50%. В азиатской части — больше 60%.
Ранее в разговоре с URA.RU Вильфанд заявил, что в Центральной России после майских праздников наступит настоящая майская погода. По его словам, погодой будет управлять антициклон, а температура после 11 мая установится выше 20 градусов.
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