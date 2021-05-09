09 мая 2021
07 мая 2021

В Свердловской области сожгли приют для собак. Десятки погибших. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Собаки из приюта. Екатеринбург, собака, пес, питомец
В пожаре погибли 30 собак Фото:

Неизвестные сожгли частную передержку для животных в свердловском поселке Билимбай. В огне погибли около 30 собак, сообщили в благотворительном фонде «Зоозащита», который также опекал животных.

Инцидент произошел 9 мая. «Подожгли частную передержку в Билимбае, где также находятся собаки под нашей опекой. Погиб один наш подопечный и около 30 стареньких, инвалидов, спинальников (собаки с парализованной задней частью тела), которые содержались в отдельном помещении. Самые незащищенные, они даже передвигаться некоторые не могли», — сообщается в группе фонда в социальной сети Вконтакте.

Общественники уточнили, что на месте пожара были найдены бутылки с зажигательной смесью. В помещениях также жили хозяева передержки. Они не пострадали, добавили в «Зоозащите».

Владельцы сгоревшего учреждения написали заявление в полицию. В обращении активистов также указано, что хозяевам передержки нужна помощь, чтобы разобрать сгоревшие конструкции, утилизовать трупы собак и восстановить помещение. В пресс-службе регионального полицейского главка журналисту URA.RU пообещали проверить эту информацию.

В огне погибли около 30 собак
На месте пожара были найдены бутылки с зажигательной смесью

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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