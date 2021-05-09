В пожаре погибли 30 собак Фото: Размик Закарян © URA.RU

Неизвестные сожгли частную передержку для животных в свердловском поселке Билимбай. В огне погибли около 30 собак, сообщили в благотворительном фонде «Зоозащита», который также опекал животных.

Инцидент произошел 9 мая. «Подожгли частную передержку в Билимбае, где также находятся собаки под нашей опекой. Погиб один наш подопечный и около 30 стареньких, инвалидов, спинальников (собаки с парализованной задней частью тела), которые содержались в отдельном помещении. Самые незащищенные, они даже передвигаться некоторые не могли», — сообщается в группе фонда в социальной сети Вконтакте.

Общественники уточнили, что на месте пожара были найдены бутылки с зажигательной смесью. В помещениях также жили хозяева передержки. Они не пострадали, добавили в «Зоозащите».

Владельцы сгоревшего учреждения написали заявление в полицию. В обращении активистов также указано, что хозяевам передержки нужна помощь, чтобы разобрать сгоревшие конструкции, утилизовать трупы собак и восстановить помещение. В пресс-службе регионального полицейского главка журналисту URA.RU пообещали проверить эту информацию.

В огне погибли около 30 собак паблик благотворительного фонда «Зоозащита» ВКонтакте

На месте пожара были найдены бутылки с зажигательной смесью паблик благотворительного фонда «Зоозащита» ВКонтакте