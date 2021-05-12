Вячеслав Ершов категорически отверг инсинуации в свой адрес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Секретаря Курчатовского отделения «Единой России», депутата заксобрания Челябинской области Вячеслава Ершова заподозрили в двойной игре на выборах в Госдуму, сообщил URA.RU источник в партийных кругах. Якобы он работает сразу на два штаба — официального кандидата от ЕР, вице-спикера ЗСО Владимира Павлова и самовыдвиженца, депутата гордумы Ильи Мительмана.

«Предмет договоренностей — взаимовыгодный обмен должностями. Близкий Ершову депутат гордумы Эмиль Абубакиров получит пост спикера Курчатовского райсовета, который сейчас занимает представитель так называемой „Команды Мительмана“ Винера Давлетханова уйдет в гордуму. Секретарю местной организации ЕР Ершову нужен совет, поскольку у него бизнес в районе. Мительману нужно расширять лобби в гордуме, чтобы оппонировать мэру Челябинска Наталье Котовой», — пояснил инсайдер.

По его словам, весь вопрос в том, будет ли Ершов во время избирательной кампании держаться в стороне и не мешать Павлову проигрывать. Либо же его люди будут активно, хотя и неявно, помогать Мительману, если тот все же выдвинется в Госдуму. «Ершов и Мительман регулярно и демонстративно демонстрируют вражду. Но это не помешало команде Мительмана и его полевой сетке в 2020 году на выборах в заксобрание области работать на победу Ершова. Общие интересы вполне пересиливают неприязнь, если она вообще есть», — заметил URA.RU собеседник.

«Какие-либо договоренности с Ершовым невозможны для меня по личным мотивам», — коротко прокомментировал URA.RU Мительман. «Какие у меня могут быть общие дела с Мительманом? С человеком, который в свое время не выполнил договоренности со мной? Я четко выполняю поручение руководства партии помогать Павлову», — заявил, в свою очередь, Ершов.