Шойгу: ОМОН России обучают старообрядцы

Солдат ОМОНа России обучают инструкторы, выживающие в Тайге, которых называют старообрядцами. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Я постарался привлечь [жителей труднодоступных территорий Тайги] для того, чтобы они учили наших ребят. Их называют в миру старообрядцы», — рассказал Шойгу. Он отметил, что они учат российских солдат выживать в экстремальных условиях.
Жители труднодоступных территорий умеют охотиться и готовить пищу, а также строить дома, подчеркнул Шойгу. Он рассказал, что солдаты армии РФ могут многому научиться у жителей Тайги.
Ранее Шойгу назвал способ сохранить воинскую дисциплину в армии. По его словам, для этого нужно не допускать к службе людей, употреблявших наркотики.
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