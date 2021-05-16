Шойгу: ОМОН России обучают старообрядцы

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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Сергей Шойгу рассказал, что солдат армии РФ обучают жители Тайги Фото:

Солдат ОМОНа России обучают инструкторы, выживающие в Тайге, которых называют старообрядцами. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Я постарался привлечь [жителей труднодоступных территорий Тайги] для того, чтобы они учили наших ребят. Их называют в миру старообрядцы», — рассказал Шойгу. Он отметил, что они учат российских солдат выживать в экстремальных условиях.

Жители труднодоступных территорий умеют охотиться и готовить пищу, а также строить дома, подчеркнул Шойгу. Он рассказал, что солдаты армии РФ могут многому научиться у жителей Тайги.

Ранее Шойгу назвал способ сохранить воинскую дисциплину в армии. По его словам, для этого нужно не допускать к службе людей, употреблявших наркотики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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