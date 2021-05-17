Свердловским сторонникам Навального перекрыли дорогу на выборы

Оппозиционерам, связанным с иноагентами, участвовать в выборах будет сложно Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

В Свердловской области введены санкции на участие в выборах иноагентов. Очередной пакет поправок в областное избирательное законодательство на своем заседании приняли депутаты заксобрания.

Как пояснил председатель комитета по вопросам законодательства Владимир Никитин, изменения обусловлены корректировкой соответствующих федеральных законов. «В частности, в законодательстве закреплены новые понятия „кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом“ и „кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента“», — пояснил Владимир Никитин.

Отныне сведения о том, что тот или иной кандидат является иноагентом, должны быть включены в его подписные листы, информационные материалы, а также в избирательный бюллетень. Организациям-иноагентам запрещено агитировать за или против кандидатов, а также вносить пожертвования в их избирательные фонды.

Госдума приняла соответствующие изменения в избирательное законодательство в апреле 2021 года. Предполагается, что поправки направлены на усиление безопасности и защиту суверенитета России. Стоит отметить, что ранее «Фонд по борьбе с коррупцией» (ФБК), связанный с блогером Алексеем Навальным признали иноагентом. Позже иноагентами признали и региональные штабы Навального, вокруг которых группировались представители несистемной оппозиции, часть из которых принимала участие в выборах.