Метеоролог предупредил об опасной погодной аномалии

Россиян предупредили об ультрафиолетовом излучении Фото: Наталья Чернохатова

Высокий уровень ультрафиолетового излучения прогнозируется в Челябинской, Курганской и нескольких других регионах России в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге Челябинской и Курганской областей ожидается „опасное солнце“, в ближайшие дни индекс ультрафиолетового излучения будет достигать 6-7 единиц», — передает слова Вильфанда ТАСС. Он также отметил, что сильное ультрафиолетовое излучение 23 мая ожидается в Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Пензенской, Ульяновской, Оренбургской областях, на юге Саратовской области, в Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края.

Индекс восемь единиц будет проявляться в северо-кавказских республиках и на самом юге Краснодарского края днем 21 мая. В регионах Горного Алтая индекс опасного излучения будет достигать отметки «очень высокий» 23 и 24 мая.

Ранее Вильфанд сообщил, что на Урале температура выше нормы будет держаться до конца недели. По его словам, За время антициклона было побито много температурных рекордов. В понедельник были перекрыты абсолютные максимумы температур в Пензе, Чебоксарах, Уфе, Ульяновске, Саранске, Казани, Оренбурге, Самаре, Ижевске и других городах.