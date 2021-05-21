Праймериз «Единой России» проверили на защищенность от хакеров

В системе праймериз нашли одну уязвимость, которую удалось оперативно устранить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эксперты цифровой безопасности проверили уровень защищенности системы предварительного голосования «Единой России» от хакерских атак. Как сообщил руководитель проектов в сфере безопасности компании «Цифровые решения» Егор Богомолов, сайт праймериз успешно прошел многоуровневое тестирование и обеспечивает сохранность персональных данных и тайну голосования.

«Проверка прошла по двум моделям атак злоумышленников: внутренней (когда на работу системы пытается повлиять кто-то внутри партии) и внешней (когда взлом осуществляется кем-то через сайт). Это, по сути, имитация хакерских атак, в ходе которых проверялась, в том числе, возможность голосования от чужого имени и добавления кому-то голосов», — рассказал Богомолов на круглом столе оргкомитета праймериз. IT-специалисты обнаружили только одну уязвимость, которую нельзя использовать массово, и устранили ее.

В эксперименте над системой участвовали все 85 реготделений партии, заметил замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов. «Мы поставили систему под федеральную нагрузку, увидели и устранили все «баги», которые могли «вылезти», — сказал политик. Анонимность и легитимность голосования будет обеспечиваться за счет блокчейн-технологий — баз данных, которые невозможно отредактировать. Для дополнительной защиты избиратели будут разделены на разные электронные участки, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления правительства Москвы Артем Костырко.

Защищенность праймериз от хакеров обсудили на круглом столе оргкомитета голосования Фото: пресс-служба «Единой России»

«Это серьезный шаг для повышения безопасности. Для каждой группы голосующих — свой блокчейн, причем эти группы формируются не по территориальному признаку, как это принято при бумажном голосовании, а рандомно (случайным выбором)», — пояснил эксперт. Кроме того, для участия в голосовании избирателям необходимо пройти аутентификацию через портал госуслуг — это поможет избежать накрутки голосов. После окончания процедуры организаторы откроют публичный доступ к бюллетеням для проверки результатов. «Со своим персональным ключом, к которому организаторы голосования не имеют доступа, человек может проверить, что бюллетень сохранен с теми же галочками, которые он поставил», — рассказал руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев.

Во время праймериз «Единая Россия» отберет кандидатов для участия в выборах в Госдуму, заксобрания и муниципальные думы в 2021 году. Процедура пройдет онлайн во всех регионах с 24 по 30 мая. 23 мая состоится разделение электронных «ключей» шифрования блокчейна, которые будут вновь соединены с началом подсчета голосов. Итоги предварительного голосования будут подведены в начале июня.