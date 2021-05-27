Песков признал ущерб для России от санкций против Лукашенко

Санкции против Белоруссии негативно влияют на Россию, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Санкции, введенные в отношении Беларуси, наносят ущерб и Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, ущерб от санкций есть, поскольку мы оказываем косвенную помощь белорусским партнерам постоянно. Неблагоприятный фон вокруг Беларуси влияет, однако это не значит, что нет выхода из ситуации», — сообщил Песков во время конференц-колла с журналистами.

Санкции в отношении Беларуси западные страны начали вводить в августе 2020 году после выборов президента страны и начала массовых протестов. Новыми санкциями Белоруссии пригрозили в мае 2021 года, после экстренной посадки рейса Ryanair в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. После приземления на борту был арестован экс-редактор оппозиционного белорусского telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Авиакомпания осудила Минск из-за инцидента с посадкой их самолета, назвав это авиационным пиратством.