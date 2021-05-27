На выборах в Красноуфимске команда губернатора намерена решить целый ряд стратегических задач Фото: Александр Мамаев

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

На выборах в Красноуфимском избирательном округе команда свердловского губернатора планирует решить целый ряд политических задач. Об этом свидетельствует участие в праймериз сразу двух членов правительства — замгубернатора Азата Салихова и министра образования Юрия Биктуганова, рассказал URA.RU источник в окружении главы региона.

«Задача №1 провести Салихова в заксобрание по списку территориальной группы „Единой России“. После этого его отправят представителем ЗС в Совфед вместо Аркадия Чернецкого. Мандат же перейдет [экс-министру АПК, помощнику депутата и гендиректора ООО „УГМК-Агро“ Ильи Бондарева] Михаилу Копытову. Биктуганов избираться не намерен, он в списке для усиления», — описал предвыборную конфигурацию собеседник агентства. Он отметил, что Копытов, как ранее Бондарев, который не стал участвовать в кампании, представляет интересы УГМК: власти дают возможность ФПГ провести в парламент своего лоббиста. Что касается одномандатного округа, то здесь власть ставит на действующего депутата Альберта Абзалова, который пользуется поддержкой местных элит.

«Пройдет съезд [ЕР], и вы все узнаете», — прокомментировал Чернецкий свое участие в выборах. «Мой поход на праймериз — своеобразная оценка моей работы от жителей. Речи о сенаторстве не идет», — отметил Азат Салихов.

«Губернатор предложил снова попробовать свои силы. Выберут — буду работать, заниматься вопросами сельского хозяйства», — сказал Михаил Копытов в беседе с URA.RU. «В связи с возросшим объемом работ в агроактиве УГМК, у меня остается все меньше времени на депутатскую работу. Поэтому я принял для себя решение не выдвигаться на новый срок», — констатировал Илья Бондарев.