В Москве ожидаются рекордные заморозки

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Ситуация повторилась впервые за 70 лет Фото:

Синоптики предсказали рекордно поздние заморозки. Они пройдут на территории Москвы и Московской области в начале июня.

«В первый день лета температура может опуститься до нуля градусов в северных и восточных районах Подмосковья. За последние 70 лет самые поздние заморозки в столичном регионе были зафиксированы 24 мая», — приводит информацию «Подмосковье сегодня».

Сообщается также, что с начала XXI века заморозков после 12 мая не было никогда. Кроме холода в Москве и области ожидаются дожди.

В свою очередь, специалисты Всемирной метеорологической организации предсказали рекордно теплый год в ближайшие пять лет. По их словам, имеется 90-процентная вероятность того, что по меньшей мере один год в период с 2021 по 2025 станет самым теплым. Последним похожим промежутком времени по высоким температурам был 2016 год.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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