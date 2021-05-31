В Челябинской области нашли мертвым семилетнего мальчика

Тело ребенка нашли на железнодорожной станции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Бишкиль (Челябинская область) 1 июня на железнодорожных путях нашли мертвым семилетнего мальчика. Об этом сообщили в региональной группе поискового отряда «Легион СПАС».

«Место, где нашёл ребенка, освещается. Лежал между главными путями. Это было очень страшно найти мертвого ребенка», — написал волонтер Andrew Dokatta в профильной группе в соцсети «Вконтакте».

Родные мальчика обратились за помощью в полицию и к волонтерам накануне, 31 мая. Около часа ночи примерно два десятка добровольцев, приехавших в Чебаркульский район, приступили к поискам, которые завершились через несколько часов. По предварительным данным, ребенок был аутистом и незаметно для семьи вышел из дома и направился к железной дороге.

«По версии следствия, около 3 часов на 2049 километре 6-го пикета станции Бишкиль Южно-Уральской железной дороги подвижным составом смертельно травмирован ребенок. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

По данным следователей, мальчику было шесть полных лет. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления.