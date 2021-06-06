На экзамене в УрФУ умер студент

Студенту стало плохо перед экзаменом. Спасти не успели Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В УрФУ за несколько минут до экзамена скончался первокурсник магистратуры. Как сообщили URA.RU в пресс-службе университета, молодому человеку оказали первую помощь, но он умер до прибытия врачей.

«Сегодня в корпусе УрФУ скончался студент первого курса магистратуры физико-технологического института. До прибытия врачей молодому человеку была оказана первая медицинская помощь. Выражаем соболезнования родным, близким и сокурсникам», — сообщили в вузе.

Известно, что парень пришел на экзамен, но так и не дошел до аудитории. Ему стало плохо, он попросил принести ему воды, а вскоре его не стало. О причинах смерти пока не сообщается.