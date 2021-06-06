06 июня 2021

На экзамене в УрФУ умер студент

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к Венскому фестивалю 2020. Екатеринбург, венский фестиваль, урфу
Студенту стало плохо перед экзаменом. Спасти не успели Фото:

В УрФУ за несколько минут до экзамена скончался первокурсник магистратуры. Как сообщили URA.RU в пресс-службе университета, молодому человеку оказали первую помощь, но он умер до прибытия врачей.

«Сегодня в корпусе УрФУ скончался студент первого курса магистратуры физико-технологического института. До прибытия врачей молодому человеку была оказана первая медицинская помощь. Выражаем соболезнования родным, близким и сокурсникам», — сообщили в вузе.

Известно, что парень пришел на экзамен, но так и не дошел до аудитории. Ему стало плохо, он попросил принести ему воды, а вскоре его не стало. О причинах смерти пока не сообщается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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