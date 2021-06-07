Варламова привлекли к пиару новой идеи мэра Екатеринбурга

Илья Варламов поддержал задумку мэра и предложил пару вариантов для решения проблемы с ограждениями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Блогера и урбаниста Илью Варламова (2,47 млн подписчиков в YouTube) задействовали в продвижении новой идеи мэра Екатеринбурга Алексея Орлова по зачистке города от металлических ограждений. Как следует из публикации на сайте горадминистрации, Варламов поддержал задумку, предложив в качестве замены заборам столбики, полусферы или кустарники.

«Сами по себе заборы, конечно же, нигде не нужны. <…> Если мы говорим про неправильную парковку, то здесь могут применяться административные меры. <…> Можно устанавливать столбики, полусферы — то есть, использовать решения, которые эстетически выглядят не так громоздко и не так категорично, как заборы, но при этом защищают пространство от неправильной парковки. Если мы говорим про разделение проезжей части и тротуара, то, опять же, вместо забора можно высаживать кустарники», — сказал Варламов пресс-службе мэрии.

С предложением демонтировать часть заборов вдоль дорог Екатеринбурга Орлов выступил во время объезда города 2 июня. Сейчас чиновники составляют список мест, где аварийность минимальна и тротуары отделены от проезжих частей газонами шириной более метра. Если перечень участков будет согласован с ГИБДД, часть заборов может быть демонтирована уже в этом году, объясняли ранее в горадминистрации.

В середине мая Илья Варламов выпустил 40-минутный ролик про общественные пространства Екатеринбурга. В нем он раскритиковал мэрию за «разбитые остановки и грязные дороги», а также обратил внимание, что объекты, благоустроенные к чемпионату мира по футболу, пришли в запустение.