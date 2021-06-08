Экс-мэр Миасса выиграл суд у челябинских силовиков

Станислав Третьков требовал признать клеветой заявления СК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Седьмой кассационный суд 9 июня отменил решения нижестоящих судов по иску экс-главы администрации Миасса Станислава Третьякова к следственному управлению СКР по Челябинской области. Как сообщил URA.RU его адвокат Сергей Колосовский, материалы будут рассмотрены заново.

Третьяков требовал признать клеветой заявления пресс-службы СК. «Он незаконно удерживался в СК, — пояснил адвокат. — После появления этой информации в СМИ пресс-секретарь СК сообщил журналистам ложные сведения о том, что Третьяков якобы пытался сбежать». Представитель пресс-службы СК Александр Скорик в ответ на просьбу URA.RU прокомментировать решение суда от высказываний воздержался.

Речь идет о событиях 13 февраля 2020 года. Третьякова вызвали в СК и запретили покидать здание, пока к нему не приедет адвокат, хотя Колосовский в тот момент находился в другом городе. В пресс-службе заявили, что Третьяков, якобы, во время проведения следственных действий пытался выйти из здания, но его задержала охрана. Самого Третьякова в тот же день отпустили, после вмешательства и. о. руководителя управления Степана Шульги. Сам он заявил, что не делал никаких попыток покинуть здание.

Бывший сити-менеджер обвиняется в получении взяток и превышении полномочий. В Миасском горсуде проходит процесс по его делу. Показания на Третьякова дали бывший вице-мэр Чебаркуля Алексей Сафонов, отбывающий наказание за коррупцию и предприниматель Андрей Юдин, привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество. Сам Третьяков заявил, что взяток не брал. Он прошел тест на полиграфе, который показал, что он говорит правду. Сафонов и Юдин тест провалили.