09 июня 2021
08 июня 2021

Экс-мэр Челябинска, бравший взятки осетрами, заплатит 2 млн казне

© Служба новостей «URA.RU»
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Истомин Вячеслав Челябинск, истомин вячеслав
Бывшему главе Копейска Вячеславу Истомину предстоит отдать более 1,8 млн рублей Фото:

Экс-мэру Копейска (город-спутник Челябинска) Вячеславу Истомину придется вернуть в доход государства почти 2 млн рублей — в эту сумму правоохранители оценили полученные им взятки. О соответствующем решении суда сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Челябинский облсуд оставил без изменения решение райсуда, удовлетворившего иск прокурора Копейска к Истомину об обращении в доход государства 1 млн 814 тысяч рублей, полученных им в качестве взяток. Осужденный был не согласен, полагая, что прокурор пропустил срок исковой давности, исчисляемый с момента возбуждения уголовного дела», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Истомина задержали сотрудники ФСБ 25 июля 2015 года. В материалах дела фигурировали взятки от предпринимателей в виде банкетов с фаршированными осетрами и наличных. Истомин признал вину, сотрудничал со следствием. Его приговорили к 4,5 года колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей.

Отбывая наказание, Истомин пиал в суды ходатайства об условно-досрочном освобождении или замене наказания более мягким. Однако все они отклонялись: сначала из-за дисциплинарных взысканий, затем из-за невыплаты штрафа. Лишь с пятой попытки бывший чиновник обрел свободу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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