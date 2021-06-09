В Пермском крае риелтор оставила клиентов без жилья

Риелтор, обманувшая клиентов, приговорена к 12 годам колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Александровске Пермского края осуждена риелтор, оставившая своих клиентов без жилья. Женщину признали виновной в мошенничестве, сообщается на сайте прокуратуры края.

«Суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимой местной жительницы, являющейся агентом по продаже недвижимости. Она признана виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ. В суде установлено, что риелтор центра недвижимости и права „Этажи“, осуществляющего деятельность на территории г. Александровска, злоупотребляя доверием клиентов центра, похитила более 3 млн. рублей», — указано на сайте надзорного органа.

Риелтор находила клиентов, желающих купить недвижимость за счет средств материнского капитала. Она помогала им оформить кредит в счет погашения средств маткапитала. Затем женщина убеждала продавцов оформить доверенность на продажу жилья на себя, а покупателей — передавать деньги продавцам через нее. Полученные деньги женщина присваивала себе. Таким образом от ее действия пострадало девять человек, двое из которых остались без единственного жилья.

Суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы и взыскал сумму материального вреда, причиненного пермякам. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Ранее в Чайковском были осуждены «черные риелторы», которые получали первоначальный взнос на покупку жилья от клиентов, и исчезали. Суд приговорил участников преступной группы к различным срокам заключения.